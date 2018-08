Maltempo, gruppo di scout dispersi e alberi a terra

Ritrovati stamane i cinque scout che risultavano dispersi dalla serata di ieri dopo un'escursione nella zona delle dighe di Tramonti di Sopra, in provincia di Pordenone. Le ricerche degli uomini del Soccorso Alpino di Maniago e dei carabinieri della stazione di Meduno sono scattate all'alba e hanno dato esito positivo. Sulla zona, che non ha copertura cellulare, nella tarda serata di ieri si era abbattuto un violento temporale

Temporale

Il temporale che si è abbattuto ieri sera su Udine e dintorni ha ha provocato diverse cadute di alberi, segnalate in particolare in zona nord (la foto si riferisce al quartiere di Chiavris). In via Buess a Qualso di Reana è crollata un'enorme betulla. Sul posto i Vigili del fuoco che hanno rimosso il tronco e liberato la strada.