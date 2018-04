Frane a Zuglio e Ligosullo. Guasti alle linee telefoniche nel Medio Friuli

Giornata di piccoli ma preoccupanti smottamenti, ieri, a causa delle abbondanti precipitazioni verificatesi in regione. Una frana si è staccata ieri in mattinata, intorno alle 5, in Carnia, sulla strada provinciale 21 in Comune di Zuglio a causa delle forti piogge. Lo smottamento ha causato la caduta di tre o quattro grandi massi dalla montagna lungo la Sp 21, che da Caneva e Terzo di Tolmezzo risale verso Zuglio, a una cinquantina di metri dalla Fontana delle Tre Croci. I massi, il più grande di un diametro di un metro per un metro e mezzo circa, sono già stati rimossi e la strada è stata riaperta.

Il maltempo ha provocato, inoltre, la chiusura del passo dopo Monte Croce Carnico e la caduta di numerosi alberi a San Canzian d'Isonzo (Gorizia). Un'altra frana si è verificata intorno 11.15 lungo la strada che da Ligosullo porta a Treppo carnico. A preoccupare un distacco di terra che sta minacciando un'abitazione posizionata in via Saverie e che ha costretto l'evacuazione di una signora anziana. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Tolmezzo.

Si segnalano, inoltre, alcuni guasti alla linea fissa Telecom a Sedegliano e Mereto di Tomba, nel Medio Friuli, con relativi disguidi alle linee dedicate ai bancomat. I telefoni fissi hanno ricominciato a funzionare solamente da questa mattina.

Le previsioni dell'Osmer

Domenica 1 aprile 2018: Sulla regione condizioni di variabilità: nella prima parte del mattino cielo nuvoloso, poi probabili schiarite, ma nel pomeriggio saranno possibili dei rovesci temporaleschi, specie sulla fascia orientale, con neve oltre i 1000 m circa. Nelle ore notturne possibile formazione di foschia o banchi di nebbia in pianura.

Lunedì 2 aprile 2018: Al mattino cielo sereno o poco nuvoloso e farà piuttosto fresco, con possibili foschie o banchi di nebbia in pianura; in giornata cielo variabile per la probabile formazione di nuvolosità a quote medio-alte. Sulla costa vento debole o moderato da sud-ovest. Zero termico a 1600 m circa.

Martedì 3 aprile 2018: Su bassa pianura e costa cielo in prevalenza poco nuvoloso, da variabile a nuvoloso sulle altre zone. Venti a regime di brezza.

