Tuoni, fulmini, pioggia battente e allagamenti: il temporale colpisce il Friuli

La pioggia battente colpisce il Friuli e si registrano una serie di allagamenti. I vigili del fuoco del distaccamento volontario di Codroipo sono dovuti intervenite a Sedegliano per uno scantinato finito sott'acqua. Problemi anche per diverse famiglie dell'hinterland udinese che a Pasian di Prato e Martignacco hanno dovuto fare i conti con le precipitazioni arrivate fino in casa. Allagamenti segnalati anche lungo la strada tra Codroipo e Goricizza, in via Monte Forno a Udine e a Beivars. Problemi anche per il sottopassaggio di via Monte Sei Busi, nella zona di Udine Nord.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.