Maestra licenziata dopo tre anni perché senza laurea: la protesta di bimbi e genitori

Molti insegnanti di scuola primaria e dell'infanzia con diploma magistrale e non con laurea, assunti con contratto a tempo indeterminato dopo essere entrati in ruolo per graduatoria, dal 30 giugno si ritrovano con un tempo determinato e la quasi certezza di non poter tornare in aula: la questione riguarda migliaia di persone, anche in Friuli.

Il caso

A Moruzzo, presso la scuola primaria Ermes di Colloredo, si sta verificando uno dei tanti paradossi di questa normativa che ha portato al licenziamento di moltissimi insegnanti. La maestra Rosa, insegnante della 3^A, ha infatti ricevuto la lettera con la decadenza del contratto: oltre alla frustrazione di una situazione paradossale, il fatto ha suscitato anche il dispiacere e la protesta di bambini e genitori. L'insegnante, infatti, è una di quelle maestre con titolo di diploma magistrale, abilitata all'insegnamento, che non può più insegnare a prescindere dal fatto di essere entrata in graduatoria tramite concorso e che non sa se a settembre potrà tornare in aula per portare i "suoi" bambini in quarta e poi in quinta, nel percorso di accompagnamento verso le scuole secondarie di primo grado. La normativa infatti prevede che ora sia necessaria la laurea e il diploma magistrale non basti più, rendendo di fatto vani gli sforzi di molti insegnanti.

Le reazioni

Nell'apprendere che la maestra Rosa, arrivata nella scuola di Moruzzo nel 2017, non sarebbe più stata la loro insegnante, i bimbi hanno scritto alcuni pensieri.

La Maestra Rosa mi piace perché…

…ci ha insegnato sempre molto bene, mi dispiace vada via, volevo arrivare in quinta con lei, spero di rivederla a settembre (Gioele);

…mi insegna cose belle, è sempre gentile e paziente, ci aiuta nei compiti difficili e non è giusto se ne debba andare (Francesco);

…è gentile, non si arrabbia tantissimo e ci vuole bene (Sofia);

…è gentile, brava e paziente e non ci dà tanti compiti, ce l’abbiamo da tre anni e mi sono molto affezionato a lei (Leonardo);

…mi insegna bene l’italiano, la storia e la geografia e perché è dolce e simpatica (Andrea);

…ci ha sempre aiutato a capire le cose e a farci pensare, ha un cuore grande come una montagna di dolcezza e la ringraziamo per tutte le cose che ci ha insegnato in tutti questi tre anni e per averci aiutati nei momenti di tristezza (Bianca e Alma);

…è simpatica e ci fa ridere, spiega le cose in modo divertente ed è più facile imparare (Michele);

…è gentile, generosa ma soprattutto è una bravissima maestra, in questi anni ho imparato molto, ho fatto tantissimi lavori assieme a lei, mi ha incoraggiata nei momenti difficili (Giulia);

…è buona. Ci fa fare quasi sempre 5 o 10 minuti in più di ricreazione. È gentile. Quando deve spiegare gli argomenti alla classe è sempre calma e non si agita quasi mai. Inoltre, prima di andare a casa, ci fa fare spesso dei giochi divertenti.

Il lunedì mattina, invece di metterci subito a fare lezione, ci racconta quello che ha fatto durante il weekend e noi lo raccontiamo a lei. È uno dei momenti più belli della settimana.

Spero tanto che a settembre sia ancora la nostra maestra (Cristiano);

…con lei imparo tante cose divertendomi, è dolce e simpatica. Mi sono trasferita da un’altra città e a settembre la scuola e i compagni erano tutti nuovi per me, ma lei mi ha sempre fatto sentire parte della classe! Non la cambierei con nessun altro al mondo! (Emma);

…ogni volta che abbiamo bisogno ci aiuta (Matteo B.);

…le sue lezioni sono divertenti e ci fa sempre stampare un bel sorriso in faccia. La cosa più importante è che lei è gentile con noi e ci fa sempre divertire (Nicole);

…è dolce, carina, affettuosa. Mi piacciono le cose che ci fa fare lei, tipo i lavoretti sui quaderni o leggere il libro di lettura (Cristian);

…perché è divertente (Martino);

…perché è sorridente (Matteo P.);

…perché sa spiegare in modo semplice anche le cose più difficili, perché sorride spesso, perché ama il suo lavoro (Linda).

I genitori

Allo stesso modo, anche i genitori degli alunni della 3^A della scuola primaria Ermes di Colloredo si sono sentiti in dovere di esprimere il loro pensiero rispetto al caso della maestra Rosa, consci che si tocchi in realtà moltissime altre persone nella stessa situazione. Da una parte c'è la preoccupazione nei confronti di un'insegnante che non avrà la certezza di uno stipendio, con tutto ciò che ne consegue, dall'altra la preoccupazione per dei bambini che stanno facendo un percorso didattico che è stato interrotto e sarà preso in mano da qualcun altro.

