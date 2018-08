Serve chiarezza sulla morte di Luca Di Lazzaro, si cerca un'auto

"Chiunque avesse visto il sinistro è pregato di contattare lo Studio Tutino ( 0432/506853) e chiedere dell’avvocato Santo Tutino, o chiami i Carabinieri di Cividale del Friuli". E' questo l'appello da parte dei professionisti nominati dal fratello del carabiniere deceduto ieri pomeriggio, dopo un incidente avvenuto nei pressi del ponte Romano di Premariacco.

L'autopsia

Sulla dinamica dell'accaduto non c'è ancora chiarezza, mentre è stata disposta l'autopsia da parte dell'autorità giudiziaria che dovrebbe tenersi entro sabato.

Il sopralluogo

Nel frattempo, già da questa mattina, c'è stato un primo sopralluogo nel punto del sinistro da parte di Nicola Volsi, medico legale, e di Edi Sanson, esperto in crimine, e dal consulente del lavoro Simone Tutino, professionista di parte che si occuperà della verifica della sicurezza e cartellonistica nei luoghi del sinistro. Santo Tutino e Gianluca Filiput sono invece i due legali nominati dai parenti del defunto.

Il punto dell'impatto

Il luogo del sinistro ai consulenti si è subito dimostrato problematico: la strada non ha segnaletica delimitata a terra, il manto è dissestato e sul luogo insiste un parcheggio “ non autorizzato” dove in molti lasciano le vetture per raggiungere il fiume. Questo parcheggio di macchine pare sia anche oggetto di divieto alla sosta da parte del sindaco. Il Comune, nella persona del sindaco e della Polizia Municipale, nelle prossime ore riceveranno comunque una diffida di maggiore vigilanza e sistemazione dei luoghi in cui accadono molto spesso inflazioni al codice della strada.

L'utilizzo del drone

Per i primi rilievi il consulente Sanson ha anche utilizzato un drone per le riprese video. Sulla vicenda è stato interessato anche il Comando Arma carabinieri Legione Fvg affinché sia autorizzata la sepoltura del sottufficiale con divisa di ordinanza da carabiniere.