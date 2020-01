Lotteria Italia, il premio da 2 milioni e mezzo di euro in Friuli

La fortuna bacia il Friuli e porta in dono il secondo premio della Lotteria Italia 2020. Il tagliando, che permette al vincitore di aggiudicarsi 2,5 milioni di euro, è stato venduto all’area di servizio di Gonars. L’estrazione è avvenuta nel corso della trasmissione televisiva “I soliti ignoti”, in onda su Rai 1.

I biglietti vincenti: l'elenco completo

Premi di prima categoria

Quinto premio 500.000 euro P 370303 Erba (CO)

Quarto Premio 1 milione di euro C 127922 Lucca

Terzo premio 1 milione e mezzo di euro N 121940 Roma distributore locale

Secondo premio 2 milioni e mezzo di euro P 463112 Gonars(UD)

Primo premio 5 milioni di euro O 005538 Torino

Come fare per ritirare il premio

I vincitori hanno sei mesi di tempo – dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’elenco dei biglietti – per ritirare il loro premio. Devono presentando il tagliando vincente, integro e in originale, negli sportelli di Banca Intesa Sanpaolo oppure all'Ufficio Premi di Lotterie Nazionali. Il pagamento, ricorda Agipronews, avviene entro 30 giorni dalla data di presentazione del tagliando. Il biglietto può anche essere spedito direttamente all'Ufficio Premi, con una raccomandata A/R, indicando generalità, indirizzo del richiedente e modalità di pagamento (assegno circolare, bonifico bancario o postale).