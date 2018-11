Il Fvg parla inglese, è una delle regioni dove si conosce meglio

In Friuli Venezia Giulia si parla bene l'inglese, almeno rispetto alle altre regioni italiane. La qualità nell'utilizzo della lingua d'Albione si colloca al terzo posto nella classifica pubblicata da EF Education. La società, leader nel settore delle vacanze studio e nei servizi di formazione linguistica aziendale, ha presentato i risultati dell’ultimo report EF EPI, che valuta la conoscenza dell’inglese di 88 Paesi nel mondo. Lo studio ha evidenziato i dati per quel che concerne le correlazioni tra la competenza linguistica e importanti indicatori come la facilità nel fare affari, l’innovazione e l’indice di sviluppo umano, che classifica la qualità della vita dei cittadini di un Paese in base all’aspettativa di vita, all’istruzione e al reddito lordo pro capite. All'interno della classifica il nostro paese risulta essere penultimo tra gli stati dell'Unione Europea, seguita solo dalla Francia. A livello mondiale occupiamo la 34esima posizione, ma ci consoliamo con il Friuli Venezia Giulia.

La nostra regione

Secondo i dati regionali il Friuli Venezia Giulia è tra le tre regioni italiane dove il livello di inglese risulta essere virtuoso. La classifica, basata sui punteggi tra parentesi, infatti vede la Lombardia (58,57), Emilia Romagna (58,45) e per l'appunto il Friuli-Venezia Giulia (58,33). Il divario tra Nord e Sud è molto accentuato.

La ricerca

Lo studio è stato condotto testando un panel di 1,3 milioni di persone in tutto il mondo che nel 2017 hanno completato l’EF Standard English Test. I dati ottenuti sono stati tradotti in un punteggio (punteggio EPI) indice del livello di conoscenza linguistica, che va da 0 a 100 e attesta, secondo il Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER), i seguenti livelli: A1 (punteggio EPI 0-33), A2 (punteggio EPI 34-48), B1 (punteggio EPI 49-62), B2 (punteggio EPI 63-78), C1 (punteggio EPI 79-93) o C2 (punteggio EPI 94-100).