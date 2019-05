Fidanzati si feriscono con dei coltelli durante una lite, denunciati entrambi

Due fidanzati litigano violentemente durante la notte, ferendosi reciporcamente con delle armi da taglio. Lei decide di farsi medicare in pronto soccorso e così scattano gli accertamenti che portano alla denuncia di entrambi.

I fatti

È quanto accaduto l'altro ieri a una coppia residente a Pozzuolo del Friuli, da poco convivente. Pare che alla base del litigio ci siano stati motivi passionali, evidentemente sufficienti ad accendere la discussione tra i due tanto da indurli a usare dei coltelli per colpirsi a vicenda. La donna si è così recata al pronto soccorso di Monfalcone per farsi medicare e, una volta giunta lì e valutate le lesioni giudicate derivanti da violenza, sono stati allertati i carabinieri. Verificati i fatti, i militari dell'Arma si sono così recati nell'abitazione di Pozzuolo del Friuli accertandosi delle condizioni dell'uomo che, dopo aver ammesso la lite, è stato giudicato non bisognoso di cure.