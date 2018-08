Libri in cambio di volontariato. L'Arlef cerca 10 persone per promuovere il friulano

Da settembre a dicembre, come ogni anno, l’ARLeF (Agjenzie Regjonâl pe Lenghe Furlane) sarà presente con un proprio stand ad alcune importanti manifestazioni per promuovere, soprattutto fra i giovani, la lingua friulana, distribuendo materiali promozionali, strumenti per la lingua e gadgets. A tale proposito, l’Agenzia intende avvalersi della collaborazione di dieci volontari da destinare all’accoglienza dei visitatori, alla distribuzione di materiali, all’informazione anche plurilingue al pubblico e al supporto logistico.

I volontari svolgeranno le proprie attività a titolo gratuito e collaboreranno strettamente con il personale dell’ARLeF e dello Sportello Regionale per la Lingua Friulana addetto alla gestione degli eventi. Agli stessi viene richiesto di offrire la disponibilità a partecipare a un breve percorso formativo e la presenza a una o più delle prossime manifestazioni in programma: 13/14/15/16 settembre: Friuli Doc (Udine); 26 settembre: Giornata Europea delle Lingue (Udine); 29/30 settembre: Gusti di Frontiera (Gorizia); 1/2 dicembre: Suns Europe, Festival delle arti in lingua minoritaria (Udine). A loro, andrà un buono acquisto libri di 25,00 euro (una tantum), una borsa-regalo con materiali sulla lingua friulana realizzati e/o promossi dall’Agenzia e l’attestato di partecipazione all’attività formativa e agli eventi.

Il profilo dei volontari

Possono presentare domanda di partecipazione solo i maggiorenni. Saranno preferiti nella scelta i giovani dai 18 ai 40 anni, con esperienza nei rapporti col pubblico e con conoscenza di una o più delle seguenti lingue, oltre all’italiano: friulano, inglese, tedesco, sloveno.

Come candidarsi

Le domande di partecipazione (scaricabili dal web all’indirizzo: www.arlef.it, sezione “Bandi gare e avvisi”), debitamente compilate e con gli allegati richiesti, vanno inviate all’ARLeF, entro e non oltre lunedì 3 settembre, secondo una delle seguenti modalità: via PEC a arlef@certgov.fvg.it, via e-mail a arlef@regione.fvg.it, con consegna a mano in orario d’ufficio presso la sede dell’ARLeF, in via della Prefettura 13, a Udine. Per ulteriori richieste di informazioni, si può scrivere ad arlef@regione.fvg.it, oppure telefonare al n. 0432 555812.