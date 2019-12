Torna a casa dopo anni di ospedale e un bimbo le scrive per premiarla: una donna cerca l'autore della lettera di Natale

Dolce e bellissima sorpresa di Natale per una donna costretta in carrozzina che, la sera della vigilia, ha ricevuto una lettera anonima da un bimbo del paese che l'ha premiata come "migliore casa addobbata di tutto il Comune di Pozzuolo" dopo anni che non poteva più addobbare la sua casa. Ora lei lo cerca per ringraziarlo.

La storia

Era il settembre 2016 quando Cristina Piani rimase vittima di un terribile incidente stradale. Per fortuna la donna sopravvisse, rimanendo però costretta in sedia a rotelle, dopo anni di fisioterapia e ospedale. In questi anni di riabilitazione, la donna non ha potuto portare avanti una delle tradizioni che amava maggiormente, quella di addobbare la casa interiormente ed esteriormente durante il periodo delle feste natalizie. I residenti di Zugliano, frazione di Pozzuolo del Friuli, erano abituati ad ammirare i giochi di luce, le decorazioni e i presepi che, purtroppo, per tre anni non sono più stati allestiti.

La sorpresa

Finalmente Cristina esce dall'ospedale e dopo diversi anni, questo è il primo Natale che passa di nuovo a casa. Ecco allora che la tradizione riprende. La casa torna a illuminarsi e c'è chi lo nota. Il marito di Cristina, la sera della vigilia, esce di casa e nota una busta appoggiata vicino al cancello: un bimbo ha voluto lasciare una lettera alla donna, disegnandole un paesaggio natalizio e scrivendole un messaggio per "premiarla" come migliore casa addobbata di Pozzuolo. Per Cristina la gioia è tanta, al punto da voler ringraziare questo piccolo e anonimo dal cuore grande.