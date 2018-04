Lavori in città: code e disagi in molte vie di Udine

Traffico sostenuto questa mattina a causa delle deviazioni attivate per permettere i lavori in programma per il rinnovo del manto stradale della prima parte di via Cividale e di via Marangoni (da piazzale Cella all'altezza di via della Cisterna). I cantieri hanno inevitabilmente rallentato la viabilità creando code e disagi.

Ad un certo punto si è temuto addirittura il peggio quando in via Poscolle,all'angolo con via Marco Volpe dove è presente un altro cantiere, i semafori hanno smesso di funzionare. Le code più lunghe sono state registrate in via Grazzano, via del Gelso, via Gorghi e via Crispi e hanno coinvolto anche piazza Garibaldi dove, sul plateatico, sono stati verniciati i nuovi stalli blu dei parcheggi a pagamento. Diversi i vigili dell'Uti Friuli Centrale per le strade a garantire la gestione del traffico. Ricordiamo che i lavori in via Cividale dovrebbero finire entro i primi giorni di maggio, mentre in via Marangoni entro fine aprile.