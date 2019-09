Nuove asfaltature: tra due giorni toccherà a via Marsala

Cominceranno tra due giorni i lavori di asfaltatura di via Marsala che, dal sottopasso di intersezione con via della Cernaia, arriveranno inizialmente fino all'incrocio con via della Madonnetta. La speranza dell'amministrazione comunale, però, è quella di risicare qualche soldo dai lavori attualmente in corso su via del Cotonificio per poter allungare di una quarantina di metri l'asfaltuatura su via Marsala.

I disagi

L'accesso alla via sarà chiuso a partire dal sottopassaggio ferroviario all'incrocio con viale delle Ferriere e via de Rubeis. La chiusura, secondo quanto dichiarato dal vicesindaco Loris Michelini, dovrebbe durare un paio di giorni. "È un lavoro che non si poteva più rinviare e che per diversi problemi non è stato fatto prima. Ci rendiamo conto che comporterà diversi disagi alla circolazione, rappresentando via Marsala un'alternativa a viale Palmanova, ma lo stato del manto stradale era disastroso".

I lavori prevedono la posa di uno strato di asfalto di 5 centimetri.