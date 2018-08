Lattementa Freestyle, il nuovo singolo de Il Guru, Blo/B & Gcomepestalozzi

Il Guru, rapper manzanese, dopo aver parlato del Friuli in "Nord-Est" ft. Doro Gjat esce con un nuovo video: Lattementa Freestyle. Il singolo, in collaborazione con i milanesi Blo/B & Gcomepestalozzi (acronimo del writer Erics One) è stato scritto, registrato e ripreso in un paio di ore presso l’Artkademy di Milano.

Contrariamente a quanto si è abituati a sentire, Blo/B & il Guru si pongono in un’ottica diversa, che si rispecchia nelle sonorità trap. L’idea, infatti, è quella di contrapporsi alle generazioni trap, solitamente rappresentate da Sprite e codeina, riportando alla luce un must dello scorso millennio, appunto il latte menta, e lo fanno con la forza di un “toro meccanico” per imporsi sulla scena come anti-hit estiva.