Laghi di Fusine in secca, il confronto con l'anno passato

La pagina Facebook Meteoweekend by SP ha pubblicato in questi giorni un'immagine del lago superiore di Fusine in condizioni preoccupanti a causa della mancanza di acqua. Il testo di presentazione della foto.

“Siccità in Friuli Venezia Giulia: senza parole! Oggi noi di IANUS siamo saliti ai Laghi di Fusine per effettuare delle riprese per un documentario. Ecco come si presenta ora il lago superiore. Va un po’ meglio in quello inferiore. Inutile aggiungere altro!”. In effetti, le immagini sono drammatiche e parlano da sole

Lo scatto acquisice ancora maggiore forza se confrontato con quanto accadeva nella scorsa stagione. Grazie al nostro lettore Davide Anzimanni sappiamo in che condizioni si trovava la zona nella primavera del 2019.