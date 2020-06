Fa un sopralluogo in un'abitazione per preparare un furto, ma viene scoperto

Continuano i furti nel Friuli collinare, dopo quelli di settimana scorsa a Gemona del Friuli e Magnano in Riviera. Nella serata del 18 giugno, ad Artegna, un ladro è stato colto di sorpresa mentre effettuava un sopralluogo nel giardino di un'abitazione in via Mario Micossi.

È stato messo in fuga da una delle persone che abitano nella casa oggetto di interesse, che ha prontamente segnalato ai Carabinieri di Tolmezzo la violazione del domicilio, descrivendo dettagliatamente il malvivente. A quanto pare è stato indicato anche il mezzo col quale - successivamente - il soggetto si è allontanato. Ora sulle sue tracce ci sono i Carabinieri del Nucleo operativo radiomobile di Tolmezzo e delle Stazioni di Buja e quelle limitrofe.



