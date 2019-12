Colpi in Veneto Orientale e covo in Friuli, i carabinieri sulle tracce di una banda di ladri

Un vicino di casa attento ha permesso di sventare un furto in abitazione e di arrestare uno dei ladri a Portogruaro. È successo nella tarda serata di Santo Stefano. I carabinieri ritengono che gli altri due componenti della banda di nascondano in provincia di Udine, tra il capoluogo e Palmanova.

Il colpo

I tre si sono introdotti in un appartamento in via Versiola, forzando la porta d'ingresso, e si sono messi a rovistare, approfittando del fatto che la famiglia residente si trova in vacanza all’estero. Il vicino, però, ha udito dei rumori provenire dall’immobile e, sapendo che i suoi occupanti erano altrove, ha allertato il 112. Sul posto è intervenuta velocemente una pattuglia di carabinieri, che hanno sorpreso i componenti del gruppo proprio nel momento in cui stavano fuggendo.

La fuga

I militari hanno inseguito a piedi i fuggitivi e ne hanno catturato uno, mentre gli altri due sono riusciti a dileguarsi. L'uomo, un quarantenne georgiano (pregiudicato e senza fissa dimora) è stato arrestato per il reato di tentato furto aggravato in concorso. Sono in corso le ricerche dei complici.