Aspettano la pausa pranzo per entrare dall'ortofrutta e rubare l'incasso

Il tempo di chiudere il negozio per la pausa pranzo e i malviventi si sono intrufolati nello stabile rompendo una porta e portando via l'incasso. Lo spiacevole episodio si è verificato a San Daniele del Friuli, nel punto vendita frutta e verdura Trischitta. Non appena il personale ha chiuso il negozio per effettuare la pausa pranzo, i ladri si sono intrufolati portando via 1600 euro in contanti. Il furto, commesso tra le 13.30 e le 14.30 di ieri, è stato scoperto una volta che il personale è rientrato dal pranzo: al lavoro per risalire all'identità dei ladri i carabinieri della stazione di San Daniele del Friuli.