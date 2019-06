Niente soldi per la Julia, gli alpini snobbati dai bandi regionali

Grande successo per l'adunata degli Alpini del Triveneto a Tolmezzo di ieri, domenica 16 giugno, con la città riempita da 30mila persone. Le penne nere, si sa, attirano e coinvolgono sempre. O quasi, verrebbe da dire, visto il recente mancato finanziamento per il 70 anni della Julia da parte della regione.

Il caso

A sollevare la questione è la consigliera regionale del Pd Mariagrazia Santoro, dopo la pubblicazione dei bandi sul turismo, in mezzo ai quali ha notato una mancanza. «Per i nuovi bandi sul turismo, gli alpini non sono evidentemente meritevoli dell'attenzione che da sempre il Friuli gli dedica. Tra gli eventi esclusi, scopriamo con amarezza che c'è anche il 70esimo anniversario della Brigata Alpina Julia in programma tra fine agosto e inizio settembre a Lignano». A fronte di questa esclusione, la Santoro ha annunciato un'interrogazione alla giunta Fedriga.

Le dichiarazioni

«Il gruppo Alpini di Lignano, con il supporto della sezione Ana di Udine - ricorda l'esponente dem -, organizzerà a Lignano Sabbiadoro, nei giorni 30-31 agosto e 1 settembre, l'evento celebrativo per il 70esimo anniversario di costituzione della Brigata Alpina Julia. Si tratta di un evento di notevole valore simbolico e con un profondo significato per tutto il nostro territorio. Proprio per i valori e il significato di questa

gloriosa Brigata appare ancor più incomprensibile l'esclusione dei festeggiamenti».