E' il giorno del Jova Beach party, la scaletta e gli orari della tappa di Lignano

Debutta oggi da Lignano Sabbiadoro, il Jova Beach Party, di Lorenzo Jovanotti, la grande festa dell’estate 2019 che girerà in tutta Italia fino al 31 agosto. Spiaggia e mare, un happening con la musica di Lorenzo e dei suoi ospiti, per una nuova pagina nella storia degli show musicali e una nuova frontiera per la produzione e l’organizzazione, curata da Trident Music che da più di trent’anni lavora su tutti i live di Jovanotti. La tappa friulana è già sold out da diverse settimane, tanto che Jovanotti farà ritorno in Friuli mercoledì 28 agosto. Jovanotti, a Lignano ormai da quasi una settimana, ha svelato via social la scaletta, i nomi degli artisti e l'orario dei suoi ospiti.

Gli ospiti a Lignano Sabbiadoro

Paolo Baldini ore 16

Mellow Mood ore 16.30

Ackeejuice Rockers ore 17.15

Shantel ore 18

Albert Marzinotto ore 18.30

Baloji ore 19

Benny Benassi ore 20

Jovanotti ore 20.30

''Non ci sarà una scaletta fissa, ogni giornata sarà diversa - spiega il cantante - Saliamo sul palco, attacchiamo gli strumenti, accendiamo la consolle e partiamo. Non ci fermeremo fino a mezzanotte''.