Al Città Fiera il supermercato diventa Conad, apertura il 7 febbraio

Riapre al pubblico giovedì 7 febbraio alle ore 9 come IperConad l’ipermercato del Centro Commerciale Città Fiera a Torreano di Martignacco, dopo qualche giorno di chiusura, necessario per le operazioni di maquillage. La struttura si estende su oltre 7.400 metri quadri.

La gestione

A gestire l'IperConad sarà la società S.c.s. Group, sodalizio che riunisce i quattro soci friuliani Paolo Moretto (che dell’IperConad sarà direttore), Antonio Facca (direttore del Superstore Conad di San Vito al Tagliamento), Stephen Odorico (referente area deperibili) e Paolo Dal Bo (referente settore carni). La società è attiva già da diversi anni e, oltre all’IperConad in provincia di Udine, gestisce altri negozi a insegna Conad in provincia di Pordenone: un Superstore a San Vito al Tagliamento, che occupa 56 addetti, e – tramite la Alimentari Supermercati snc, di cui è socia - un Conad ad Aviano, dove sono impiegate 31 persone, e uno Spesa Facile a Pordenone in viale Grigoletti, con 20 occupati. Friuliani di origine e residenza, i quattro soci hanno esperienze consolidate nel settore della grande distribuzione organizzata, dove operano da decenni con ruoli e mansioni differenziate. La società è associata a Commercianti Indipendenti Associati, una delle sette cooperative del gruppo Conad che riunisce gli imprenditori Conad del Friuli Venezia Giulia, del Veneto, della Romagna e di parte delle Marche. Oltre a questo ipermercato, Commercianti Indipendenti Associati, tramite un altro suo associato, ha acquisito da Finiper l’affitto del ramo d’azienda anche dell’ipermercato di Pesaro, che riapre nella stessa giornata.

I soci

«La nuova gestione di questo ipermercato è una bella sfida per tutti noi e sicuramente una nuova importante opportunità di crescita professionale – commentano i soci di Scs Group. – L’impegno prioritario nel cambio gestione è stato quello di garantire tutti i posti di lavoro del punto vendita, salvaguardando quindi i livelli occupazionali dei 202 dipendenti. Sappiamo di prendere in gestione un negozio consolidato nelle abitudini di spesa di questo territorio, e lo facciamo con l’impegno di offrire un’occasione di spesa conveniente e in grado di soddisfare le diverse aspettative dei nostri consumatori. Sarà mantenuta l’attenzione verso il territorio e la comunità di riferimento, alle varie realtà che la animano e che qui operano nell’interesse collettivo».

Linea Conad

Punto di forza dell’IperConad sarà in particolare il prodotto a marchio Conad, con le tante linee dedicate alle varie esigenze di consumo (dal salutistico di Verso Natura, a Piacersi e Alimentum per chi ha esigenze nutrizionali specifiche, fino alle eccellenze e tipicità locali di Sapori e Dintorni) e soprattutto la convenienza della spesa quotidiana, con le iniziative Bassi e Fissi e Conveniente sempre che offrono un ampio assortimento di prodotti a prezzi contenuti tutti i giorni.

Novità e orari

Tra le novità che si potranno trovare, anche la Conad Card, la carta di pagamento che consente di fare la spesa senza denaro contante: gli acquisti vengono addebitati sul conto corrente il dieci del mese successivo, senza nessun costo di attivazione né canone di tenuta. L’IperConad di Martignacco sarà aperto tutti i giorni dalle ore 8,30 alle ore 21 e il venerdì fino alle ore 22.