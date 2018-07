Bimbo investito mentre è in sella alla sua bici

Mancava poco alle 20 quando, in viale Trieste a Rualis di Cividale del Friuli, un bambino in sella alla propria bicicletta è stato urtato da una macchina in transito. Il bimbo, di 10 anni, è caduto a terra ed è rimasto leggermente ferito. Non sono ancora chiare le dinamiche di quanto avvenuto. Sul posto l'elisoccorso che ha prima stabilizzato il giovane ciclista per poi trasportarlo all'ospedale di Udine. Accertamenti in corso.