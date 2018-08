FOTONOTIZIA Insulti e minacce no vax al dottor Bassetti

Scritte contro il dottor Matteo Bassetti sulle vetrate del padiglione 9 dell’ospedale, nei locali della clinica di infettivologia che lui stesso dirige. Una delle tante frasi vergate con il pennarello nero recita “fattele tu le 7 vaccine”, seguita da una sequenza di insulti sgrammaticati. Il medico è da sempre in prima linea, per forza di cose, a difesa della scienza e della bontà dei vaccini, e già in passato è stato preso di mira dalla militanza “no vax”, tanto da essere costretto a chiudere i suoi profili social a causa dei ripetuti insulti rivolti nei suoi confronti, con minacce molto pesanti. Questa volta l’attacco si è spostato dalla dimensione virtuale a quella reale, con le scritte al Santa Maria della Misericordia.