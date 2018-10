Iniziata la demolizione dell'ex stabilimento della Coca Cola

Entro Pasqua 2019 sorgerà a Udine Sud una nuova zona commerciale. E' partita nelle scorse ore l'attesa demolizione dell'ex glorioso stabilimento Coca Cola di viale Palmanova, sede una volta dedicata al confezionamento e all'imbottigliamento della bevanda dalla formula magica, inaugurata negli anni '70 e poi chiusa - un po' inaspettatamente - nel 2004.

Nuovo centro commerciale

L’investimento complessivo sui 35 mila metri quadrati di superficie ammonta a 10 milioni di euro e ad assumersi l'onere dei lavori e a investire nella valorizzazione della zona è un fondo trevigiano privato che si chiama "Numeria". I due stabilmenti principali che si affacciano lungo il viale saranno completamente smantellati, quello del 1993 posizionato sul retro, invece, sarà in parte smontato e trasferito altrove. Al suo posto sorgeranno un grande parcheggio da 80 stalli, due market (un Famila e un Centercasalinghi) e un ristorante.

Nuova rotonda

Contestualmente all'edificazione dei nuovi edifici, si partirà con la costruzione della nuova - seconda - rotonda di viale Palmanova (dopo quella con via Melegnano - via Brazzà), quella che andrà a modificare l'intersezione con via del Partidôr con la soppressione dei tre odiati semafori.

