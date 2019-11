Infortunio sul lavoro: operaio rischia l'amputazione

Un uomo di 37 anni è stato investito da un carrello elevatore mentre era al lavoro, ferendosi gravemente a un piede. È accaduto nella mattina di mercoledì 27 novembre, all'interno dello stabilimento "Toppazzini" di San Daniele del Friuli che commercializza imballaggi in cartone.

I fatti

L'operario, un uomo di 37 anni residente a Martignacco, stava lavorando quando è stato travolto da un carrello manovrato da un collega, che non si è accorto della sua presenza. Dopo l'incidente i primi soccorsi sono stati prestati proprio dagli altri operai, in attesa del 118. Sul posto è poi giunta un'ambulanza, oltre che l'elicottero. Una volta in ospedale al 37enne è stao operato d'urgenza visto che l'incidente gli ha provocato una parziale amputazione dell'arto inferiore sinistro all'altezza della caviglia. Sull'incidente indagano i carabinieri e l'azienda sanitaria.