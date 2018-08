Gli Indianer der Liebe tornano a Udine: nuovo singolo rétro

Arriva leggermente in ritardo, rispetto alla stagione, la canzone dell'estate 2018 proposta dagli amici di UdineToday, i celebri e "temutissimi" Indianer der Liebe. Questa volta, però, la band austriaca, celebre per la loro hit 2017 "Amore in Lignano", abbandona lo stile amatoriale che un po' la caratterizzava, virando verso una migliore qualità di audio, di ripresa e -forse- anche di genere.

Il brano "Foxxy Blue" ci catapulta difatti in pieni anni '80. Occhialini, pettinatura, stile scanzonato e straffottente. Anche i meno giovani non possono non associare lo stile visivo e acustico agli inglesi Depeche Mode. Ma se da un certo punto di vista il trio degli Indianer der Liebe prova ad evolversi e a propore nuovi sound, non sembra affatto intenzionato ad abbandonare il legame che lo lega con Udine e il Friuli. Proprio in città, presso gli Entropia Studios di via Bassano del Grappa, la band ha registrato e filmato il suo nuovo singolo, ad un anno esatto dal videoclip dedicato al capoluogo friulano. Buon ascolto e buona visione!