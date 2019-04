La Regione incontra i vertici di Dm Elektron per superare la crisi aziendale

Si è svolto stamattina l'incontro tra la Regione e la proprieta di Dm Elektron, Confindustria Udine, Rsu e sindacati, per parlare del futuro dell'azienda di Buja.

Gli esiti

A fronte della volontà aziendale di cessare l'attività dei reparti di produzione dello stabilimento di Buia, la Regione è disponibile a riconvocare prontamente il tavolo di crisi Dm Elektron, una volta che le parti avranno approfondito in sede sindacale il confronto, confermando la propria costante attenzione sul futuro dello stabilimento friulano. Questo l'esito dell'incontro tenutosi stamane a Trieste tra l'esecutivo regionale - presente con gli assessori a Lavoro, Attività Produttive e Finanze -, il Comune di Buia, la proprietà di Dm Elektron, Confindustria Udine, Rsu e organizzazioni sindacali. Affinché gli strumenti messi a disposizione dalla Regione possano offrire risposte significative in una situazione come quella dello stabilimento di Buia, che colpisce duramente il tessuto sociale ed economico del Friuli Venezia Giulia, occorre che essi siano inseriti in un percorso condiviso con le parti.

La voce dell'istituzione

Secondo gli assessori, il dialogo tra proprietà e lavoratori appare infatti l'unica via percorribile per scongiurare una rottura definitiva e coinvolgere attivamente le istituzioni. La Regione Fvg continuerà comunque a mantenere alta l'attenzione su questa e su tutte le altre crisi che interessano il territorio, offrendo, nell'ambito delle proprie competenze, la massima collaborazione per garantire la tutela del tessuto produttivo locale e il mantenimento dei livelli occupazionali, riconoscendo contestualmente il valore degli investimenti effettuati dai privati.