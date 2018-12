Incidente stradale questa mattina, intorno alle 11, in prossimità della rotonda di Dignano. Da quanto si è potuto appredendere, si tratterebbe di una fuoriuscita autonoma. Alla guida del veicolo un signore di 68 anni di Spilimbergo che, in via precauzionale, è stata portato all'ospedale di San Daniele del Friuli per gli accertamenti del caso. Le sue condizioni non sarebbero gravi.