Motociclista finisce a terra a Villa Vicentina, si cerca un'automobile

È rovinato a terra cadendo dalla sua Harley Davidson nera, rimediando diverse escoriazioni e una serie di fratture nella parte superiore del corpo. Ora si trova ricoverato in neurochirurgia al Santa Maria della Misericordia. Non è in pericolo di vita. Si tratta di Francesco Cardone, manager classe 1982 residente a Villa Vicentina, che nella serata di venerdì è rimasto vittima di un incidente all’altezza della farmacia del suo paese. Secondo la ricostruzione dei fatti una vettura — a detta di Cardone un’utilitaria di colore grigio, probabilmente una Peugeot — gli avrebbe tagliato la strada su un tratto che prevede la linea continua. A quel punto il centauro è finito contro un’altra automobile che stava sopraggiungendo, rovinando poi al suolo. È stato quindi elitrasportato all'ospedale di Udine. Della questione si stanno occupando i carabinieri della stazione locale.