Impatto fatale per il passeggero di un'auto

Incidente nella notte a Fraelacco, frazione del comune di Tricesimo, sulla strada provinciale 105 intorno all'una di notte

Lo scontro fatale

A perdere la vita, Mauro Calligaro di 54 anni di Gemona del Friuli, che sedeva sul sedile posteriore di una Renault Clio che si stava dirigendo da Tarcento verso Tricesimo con tre persone a bordo. L'uomo, probabilmente senza cintura, è stato sbalzato fuori dall'auto ed è morto sul colpo.

La dinamica

L'auto, per cause ancora in via di accertamento, ha finito la sua corsa contro il muro dell'istituto Santa Maria dei Colli. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Da quanto si è potuto apprendere, il conducente del mezzo è stato sottoposto ad alcol test. Tre in tutto i passeggeri del mezzo, due uomini e una donna classe '73 residente a Tarcento. Il conducente e la passeggera sono ricoverati in ospedale a Udine. Sul posto i vigili del fuoco, sanitari e i carabinieri della Compagnia di Udine.