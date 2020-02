Testacoda all'alba: l'auto carambola sulle vetture parcheggiate in strada

Un'automobile condotta da una giovane è sbandata autonomamente questa mattina, intorno alle 5.30, in viale Ungheria. Per cause ancora in corso di accertamento, l'auto, una Peugeot, ha sbandato colpendo dopo un brutto testacoda alcune vetture parcheggiate, danneggiandole. Sul posto è intervenuta la polizia stradale per gli accertamenti. Sulla conducente è stato effettuato l'alcol test tramite etilometro: non è stato reso noto l'esito.

Nella notte un altro incidente: intorno alle 00.30, un'auto che viaggiava tra Zugliano e Pozzuolo del Friuli si è capottata autonomamente: il conducente, che ha riportato alcune lesioni, è stato portato in ospedale.