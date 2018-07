Diciottenne spatentato ruba un'auto, va a schiantarsi contro un bar e tenta la fuga

Rubano una macchina ma la loro corsa finisce un paio di ore dopo, con l'automobile sfracellata contro alcune fioriere poste all'esterno di un bar di Torreano di Cividale. L'episodio si è verificato mercoledì 25 luglio quando un diciottenne, in compagnia di altri due amici, è riuscito a sottrarre e a mettere in moto una Volvo dal cortile privato di un'abitazione di Cividale del Friuli e a provarla lungo le strade del Comune e delle sue frazioni. Le chiavi dell'auto erano infatti state lasciate in vista.

L'identificazione

Una bravata che costerà cara all'intero gruppetto di ragazzi, denunciato dai carabinieri della stazione locale giunti sul posto alle 17, subito dopo l'incidente. Lo schianto, fortunatamente, non ha creato feriti, anche se il bar, vista l'ora, era ancora aperto e avrebbe potuto mettere a rischio la salute dei possibili avventori. Dopo un iniziale tentativo di fuga da parte del "pilota", il terzetto è stato denunciato a piede libero per furto in concorso. Nei guai sono finiti i due ragazzi che accompagnavano il conducente, un 17enne e un 22enne entrambi resindenti nella città ducale, e -ovviamente- il guidatore, un 18enne di Treviso di origini ucraine denunciato anche per guida senza patente.