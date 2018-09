Scontro tra auto e moto in Chiavris, grave il conducente della due ruote

Un 31enne di Tavagnacco è rimasto gravemente ferito in seguito a un incidente verificatosi nella serata di mercoledì 12 settembre — verso le 19 e 45 — all’incrocio tra via Monte Ortigara e via Monte Grappa, a Udine Nord, nel quartiere di Chiavris.

La dinamica

Le cause del sinistro sono in corso di accertamento da parte della Polizia locale dell’Uti Friuli Centrale, intervenuta sul posto per i rilievi, che sono proseguiti per oltre un’ora. Secondo quanto appurato l’uomo alla guida della due ruote — una Honda — stava percorrendo via Monte Grappa in direzione di piazzale Chiavris quando da via Monte Ortigara — dal suo lato destro — si è immessa sulla direttrice una Opel Corsa condotta da un 21enne udinese, facendo così in modo che si verificasse l’impatto.

I soccorsi

Sul posto anche due ambulanze, una pattuglia della Squadra Volante in supporto e una squadra dei vigili del fuoco. Tutti i soggetti coinvolti — motociclista, conducente della vettura e passeggera (una 42enne residente in città) sono stati portati al Santa Maria della Misericordia.

Il luogo dell'incidente