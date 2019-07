Scontro auto-moto a Castions di Strada, grave motociclista

Un bruttissimo incidente, accaduto intorno alle 14 di oggi, ha visto coinvolte un'auto e una moto in località Bivio Paradiso, in comune di Castions di Strada. Il motociclista, un uomo di Muzzana del Turgnano, è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale di Udine con l'elisoccorso.

La dinamica dell'incidente è ancora da definire, sul posto è intervenuta, oltre all'ambulanza del 118, anche la polizia locale di Codroipo. Pare che una Lancia Ypsilon, alla cui guida si trovava un giovane di Castions di Strada, stesse sopraggiungendo dalla strada provinciale 87 quando è entrata in collisione con la moto.