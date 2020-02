Scontro all'incrocio tra due auto: alla guida erano entrambi ubriachi

Benchè fosse solo mattina, entrambe le persone alla guida di due auto che si sono scontrate sono risultate positive all'alcol test. L'incidente è avvenuto durante la mattinata di ieri, domenica 16 febbraio, all'incrocio tra via Vittorio Veneto e via Gorghi, a Udine tra una Mercedes A180 guidata da un giovane di 30 anni residente a Muzzana del Turgnano e una Mercedes A150 alla cui guida c'era una donna di 52 anni di Nimis. La dinamica dei fatti è ancora in corso di accertamento: sul posto sono giunti i carabinieri della Nucleo Radiomobile della compagnia di Udine, che hanno deciso di sottoporre entrambi i conducenti all'alcoltest.