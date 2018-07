Giornata di incidenti sulle strade friulane, dalla Carnia alla Bassa

Diversi incidenti oggi sulle strade del Friuli, il più grave in Carnia.

Paluzza

Alle 10 e 59, a Timau di Paluzza, sulla strada statale 52 Bis diretta al passo di Monte Croce Carnico, c’è stato uno scontro tra una moto e un’automobile in galleria. Il motociclista ha rimediato un trauma cranico ed è stato elitrasportato al Santa Maria della Misericordia di Udine. La dinamica dell’episodio è al vaglio dei carabinieri di Tolmezzo. Il conducente della vettura e due bambini che viaggiavano come passeggeri sono stati invece condotti a Tolmezzo in codice verde. Sul posto elisoccorso e ambulanza.

Autostrada A4

Alle 11 e 32, tamponamento a catena in A4 con cinque mezzi coinvolti, tra Latisana e San Giorgio, in direzione di Venezia. Tutte le persone fuori dalle macchine. Tutti le persone coinvolte non hanno subito lesioni e quindi non sono state trasportate in ospedale.

Fusine

Alle 10 e 17, in via dei Laghi un ciclista è caduto in maniera autonoma. Inviata un ambulanza in codice Giallo, sul posto i carabinieri Tarvisio. Dopo la valutazione il paziente e stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale civile di Tolmezzo.