Incidente a San Giovanni, ferito in maniera grave un 25enne in moto

Ferito in maniera grave, ma non è in pericolo di vita, un motociclista 25enne di San Vito al Torre nella serata di ieri, verso le 18. Il ragazzo, in sella alla sua due ruote, secondo una prima ricostruzione dei fatti si è scontrato con una Ford Fiesta a San Giovanni al Natisone, all’incrocio tra via Palmarina e via Casali. Sul posto i carabinieri per rilievi e gestione della viabilità. Il ragazzo è stato portato con l’elisoccorso al Santa Maria della Misericordia di Udine. Sul posto, per la messa in sicurezza della strada, i vigili del fuoco del Distaccamento di Cividale del Friuli.