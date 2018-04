Perde il controllo dell'auto: va a sbattere contro 5 vetture posteggiate

Incidente alle 10 di questa mattina in via Mantova. E' successo per cause ancora in fase di accertamento quando un uomo cdi 63 anni, alla guida di una Dacia, stava proseguendo verso via Martignacco quando, giunta all'altezza del civico 93, è andato a sbattere contro 5 vetture posteggiate correttamente lungo la strada. Sul posto è intervenuta la Polizia dell'Uti Friuli Centrale per i rilievi. Il guidatore è stato successivamente trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Udine per alcuni accertamenti.