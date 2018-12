Minorenne investito a Cividale, portato al pronto soccorso

Minorenne investito nel pomeriggio di oggi, verso le 17, a Cividale del Friuli. L'incidente si è verificato in via Istituto tecnico agrario. Un 16enne è stato colpito da una vettura ed è finito a terra, rimediando la frattura di un arto inferiore, mantenendo sempre lo stato di coscienza. Soccorso dall'ambulanza inviata dalla centrale Sores in codice giallo è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale civile della cittadina ducale. Sul posto, per i rilievi, i carabinieri di Cividale.