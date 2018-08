Pedone investito da un bus in via Cividale

+++ Notizia in aggiornamento +++

Dinamica ancora tutta da accertare per quanto riguarda il sinistro che si è verificato in via Cividale, a Udine. Alle 18.03, secondo le prime informazioni, un pedone sarebbe stato investito da un autobus di linea urbana mentre era in fase di attraversamento. Sul posto immediatamente sono giunti i sanitari del 118 per i soccorsi e i vigili della Polizia dell'Uti Friuli Centrale e dei Carabinieri per i rilievi e la gestione del traffico veicolare.

Il ferito è stato trasportato in ambulanza in codice giallo al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Udine per un politrauma.