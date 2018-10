Scooter finisce a terra a Sant'Osvaldo, 53enne ferito

Incidente stradale poco prima delle 22 di venerdì in via Basaldella, ferito un 53enne di nazionalità albanese residente a Campoformido. L’uomo era alla guida di un ciclomotore quando — per cause al vaglio della Polizia locale Uti Friuli Centrale — ha perso il controllo del mezzo ed è rovinato a terra. L’episodio si è verificato all’altezza del civico 156, con il mezzo che stava provenendo dalla direzione del centro cittadino ed era diretto verso Campoformido. Il 53enne è stato soccorso dal personale sanitario e condotto in autolettiga al pronto soccorso del Santa Maria della Misericordia. La strada è stata bloccata per il tempo necessario per prestare i soccorsi.