Grossa macchia di gasolio a terra, centauro cade e finisce all'ospedale

Stava percorrendo viale Palmanova, quasi all’altezza del cavalcavia Santi Ermacora e Fortunato — in direzione centro città — quando ha perso il controllo del suo motociclo Aprilia rovinando a terra. La causa dello scivolone è stata una consistente macchia di gasolio sulla carreggiata. Il centauro, un 26enne residente a Udine, è stato soccorso dall’ambulanza del 118 e portato al pronto soccorso del Santa Maria della Misericordia. Ha rimediato fortunatamente solo alcune contusioni. Sul posto una pattuglia della Polizia dell’Uti Friuli centrale per i rilievi e i vigili del fuoco per la bonifica della sede stradale.

La grande macchia apparsa tra viale Palmanova e piazzale D'Annunzio

Gallery