Moto fuori strada tra Tarcento e Tricesimo, grave un centauro

Grave incidente stradale sulla strada provinciale 105, tra Tricesimo e Tarcento, verso le 20 e 10 di oggi. Un motociclista è uscito autonomamente di strada, dopo aver affrontato con il suo mezzo una curva, finendo in mezzo ad un campo e battendo la testa. Si tratta di T.F. — della zona — nato a luglio del 1989. Versa in gravi condizioni. È stato soccorso dal personale del 118, che lo ha intubato e trasportato in ambulanza al Santa Maria della Misericordia di Udine. Sul posto, per i rilievi, i carabinieri.