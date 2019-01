Scontro mortale a San Daniele, strada regionale in tilt

Il conducente di un furgone Citroen Jumper ha perso la vita questa notte in un incidente che si è verificato poco prima delle 5 lungo la regionale 463, nel territorio del comune di San Daniele. In quel tratto l'arteria assume la denominazione di via Paradiso.

Un morto e un ferito grave

Il veicolo commerciale si è scontrato con un camion. Il conducente del furgone (un bertiolese) ha perso la vita a causa delle gravissime ferite riportate.

Il traffico

Nello scontro il mezzo pesante ha perso il carico. È stato necessario chiudere la strada, bloccata per ore (alle 8 e 30 la situazione era ancora critica), per la rimozione dei mezzi coinvolti. Sì transita lungo un bypass attivato da Villanova di San Daniele.

L'intervento

Per la viabilità presente la Polizia locale. Per i rilievi e gli accertamenti del caso il Nucleo radiomobile della Compagnia dei carabinieri di Udine. Per la messa in sicurezza della strada e dei veicoli i vigili del fuoco di San Daniele del Friuli e di Udine. Presente anche personale di Fvg Strade.

La situazione alle 8 e 30