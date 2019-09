Schianto mortale lungo la regionale 463 a Rivis di Sedegliano

Incidente mortale questa mattina all'altezza di Rivis, frazione di Sedegliano, lungo la strada regionale 463, nel tratto in cui prende il nome di via Nazionale. Per cause in corso di accertamento - sul posto la Polizia locale dell'Uti Medio Friuli - una persona è deceduta in seguito a uno scontro che ha coinvolto due mezzi pesanti e, di riflesso, una vettura.

La vittima è il 45enne dignanese Francesco Giusti, che si trovava al volante di un camion adibito al trasporto di ghiaia. Il suo mezzo è andato a impattare contro l'altro veicolo - che proveniva dalla direzione opposta - generando un impatto violento che non gli ha lasciato scampo. Sul posto anche i vigili del fuoco e il personale medico del 118.