Schianto mortale sulla Ferrata, perde la vita a soli 22 anni

Scontro mortale lungo la strada “Ferrata” (in quel tratto provinciale 95) – la direttrice che collega il Medio Friuli con il Portogruarese – , all’altezza della frazione bertiolese di Sterpo. Un’automobile condotta dal 22enne della zona Lorenzo Viscardis – per cause in corso di accertamento – è andata a impattare contro un mezzo pesante. Sul posto 118, vigili del fuoco e una pattuglia della Polizia locale dell’Uti Medio Friuli di Codroipo.

Il camion, dopo lo scontro, nel fossato a bordo carreggiata (foto e video Carmine Sicondolfi)