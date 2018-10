È morto all’ospedale triestino di Cattinara il 53enne motociclista udinese (residente a Londra) coinvolto nell’incidente che si è verificato verso le 16 di oggi in A4, all’altezza di Sgonico. Le gravi ferite riportate in seguito all’urto (è finto con la sua due ruote sotto un tir) ne hanno compromesso in maniera inesorabile le funzionalità vitali.