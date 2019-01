Incidente mortale lungo la 463, la vittima è un 55enne di Bertiolo

Moreno Ortolano, classe 1964 nato a Udine e residente a Bertiolo, ha perso la vita dopo il violento scontro di stamattina - alle 4 e 40 circa - lungo la strada regionale 463, all'altezza del territorio di San Daniele del Friuli, al chilometro 17. Il sinistro ha bloccato per diverse ore la zona, con la situazione che è tornata alla normalità dal punto di vista della viabilità verso le 8 e 30.

La dinamica

Il Citroen Jumper condotto da Ortolano, secondo i primi accertamenti dei carabinieri del Norm di San Daniele, avrebbe invaso la corsia opposta, finendo contro un tir di marca Volvo condotto da un tolmezzino del 1955. Ortolano era solo all interno del mezzo e viaggiava in direzione Dignano. E' deceduto quasi subito a causa delle gravi lesioni rimediate. L'autista dl tir è incolume. Sul corpo di Ortolano è stata disposta l'autopsia e il suo furgone e il suo smartphone sono stati posti sotto sequestro.

I soccorsi

Sul posto, oltre ai carabinieri e ai sanitari del 118, i vigili del fuoco di Udine e San Daniele e la polizia locale del centro collinare per la gestione della viabilità. In seguito alla perdita del carico del tir (trasportava profilati in legno) è stata coinvolta anche una Opel Insigna condotta da un 40enne di Sedegliano rimasto illeso.