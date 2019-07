Incidente mortale a Majano, perde la vita un uomo

Incidente mortale poco dopo le 21 di oggi sulla strada che da Tiveriacco, frazione di Majano, conduce a Cimano di San Daniele. A perdere la vita è stato il gestore di un noto ristorante della zona, che con tutta probabilità si stava recando nel suo loale. Sarebbe uscito autonomamente di strada con la sua Renault Modus in base ai primi riscontri effettuati. Sul posto è arrivato subito il personale sanitario del 118 con l'elicottero dell'elisoccorso, ma non è stato possibile fare nulla se non constatare il decesso dell'individuo. Per i rilievi presenti i carabinieri della stazione di Martignacco. A occuparsi della bonifica della sede stradale i vigili del fuoco del distaccamento di Gemona.