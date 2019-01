Scontro a Gemona, perde la vita un automobilista

Incidente mortale questa mattina a Gemona del Friuli, lungo la strada statale 13 Pontebbana, all'altezza di Campolessi. Due automobili, per cause ancora in via di accertamento, sono entrate in collisione con conseguenze fatali per uno dei due occupanti dei mezzi, il 64enne Lino Gollino, residente in zona.

L'ipotesi

Alla base dello scontro, forse, un malore che avrebbe impedito al conducente di una delle due vetture di continuare il suo viaggio nella propria careggiata, invadendo quella opposta dove c'era un'auto in colonna.

Niente da fare

Sul posto i carabinieri di Gemona, i vigili del fuoco e l’elisoccorso. I sanitari hanno potuto solo constatare il decesso dell’uomo.