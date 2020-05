Incidente mortale a Codroipo, perde la vita una donna

Incidente mortale a Codroipo, poco prima delle 17 di oggi, all'intersezione tra la statale 13 “Pontebbana” e via Pordenone, strada che conduce al centro del Medio Friuli. Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Locale di Codroipo, intervenuta sul posto per rilievi e il controllo della viabilità, si sono scontrate due auto e, nell'impatto, una donna ha perso la vita sul colpo. Gravissime le condizioni di un'altra persona, che è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Sul posto l'elicottero sanitario dell’elisoccorso, l'ambulanza e i vigili del fuoco del distaccamento volontari di Codroipo.

